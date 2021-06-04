Дорожный конфликт на Шаумяна закончился стрельбой

Дорожный конфликт на Шаумяна закончился стрельбой
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении Заневского проспекта на улицы Шаумяна произошел дорожный конфликт между двумя водителями.

Инцидент произошел 3 июня.

«На повороте с Заневского на Шаумяна водитель маленького черного джипа Сузуки не поделил что-то с водителем Старекса», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, один из водителей достал предмет «похожий на пистолет», который в ходе потасовки случайно выстрелил дымным хлопком и вылетел из рук владельца. В итоге стрелявший уехал с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина в зоомагазине угрожал пистолетом. В полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, работник банка, с сообщением о том, что в помещении магазина «Зоолегенда» в 1-м Верхнем переулке дом 8 неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом.

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