Дорожный конфликт на Шаумяна закончился стрельбой

На пересечении Заневского проспекта на улицы Шаумяна произошел дорожный конфликт между двумя водителями.

Инцидент произошел 3 июня.

«На повороте с Заневского на Шаумяна водитель маленького черного джипа Сузуки не поделил что-то с водителем Старекса», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, один из водителей достал предмет «похожий на пистолет», который в ходе потасовки случайно выстрелил дымным хлопком и вылетел из рук владельца. В итоге стрелявший уехал с места происшествия.

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