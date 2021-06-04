Петербург и Катар договорились о расширении маршрутной сети Пулково

Стороны договорились делать все возможное для восстановления авиасообщения. Фото: Смольный

Стороны договорились делать все возможное для восстановления авиасообщения. Фото: Смольный

Стороны заинтересованы в развитии не только туристических, но и деловых пассажиропотоков.

В Санкт-Петербурге сегодня, 4 июня, в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между городом и группой компаний Qatar Airways. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что благодаря документу удастся ускорить процесса восстановления прямого авиасообщения и развития туристических и деловых пассажиропотоков между Северной столицей и Катаром.

«Взаимодействие с государством Катар в части восстановления регулярных круглогодичных рейсов между городами обеспечит развитие туризма, авиаперевозок и совершенствование маршрутной сети аэропорта Петербурга»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне потеряли 30 миллиардов рублей из-за отмены авиасообщения с Турцией.