«Знание» объединилось с Федеральное агентство по делам молодёжи на ПМЭФ

&#171;Знание&#187; объединилось с Федеральное агентство по делам молодёжи на ПМЭФ
В Петербурге проходит ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице в разгаре второй день Петербургского Международного экономического форума, в результате которого общество «Знание» и Федеральное агентство по делам молодёжи подписали Соглашение о сотрудничестве.

Сегодня в пятницу, 4 июня в рамках ПМЭФ подписано Соглашение о сотрудничестве между обществом «Знание» и Федеральным агентством по делам молодёжи.

Планируется, что данное Соглашение даст возможность выпускникам форумов Росмолодёжи, лидеров проектов «Россия — страна возможностей», «Большая перемена» и «Твой ход» принимать участие в проектах общества «Знание».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала.

"Знание" новости СПб ПМЭФ соглашение


 

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