Путин заявил, что ему «плевать» на блокировки в интернете

Путин подчеркнул, что с самого начала он сказал, что не считает штурм Капитолия чем-то положительным. Фото: сайт Кремля

Путин подчеркнул, что с самого начала он сказал, что не считает штурм Капитолия чем-то положительным. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин, комментируя свое высказывание о штурме вашингтонского Капитолия заявил, что ему «плевать», если его где-то заблокируют. Самым важным для него Путин назвал доверие российского народа.

Путин прокомментировал реплику ведущего о возможной негативной реакции на его слова о штурме Капитолия в США на Петербургском международном экономическом форуме.

Политик подчеркнул, что с самого начала он сказал, что не считает штурм Капитолия чем-то положительным. По словам лидера, он не давал оценок событию, а говорил его о последствиях. «Плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», — отметил Путин.

Глава государства заявил, что для него на первом месте стоит доверие народа.

В январе американцы в Вашингтоне вышли на митинг в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Они ворвались в здание Капитолия. Более 140 человек получили травмы, пятеро погибли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал абсурдными политические запреты на закупку вакцин от COVID.