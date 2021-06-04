Путин заявил, что ему «плевать» на блокировки в интернете

Путин заявил, что ему &#171;плевать&#187; на блокировки в интернете
Путин подчеркнул, что с самого начала он сказал, что не считает штурм Капитолия чем-то положительным. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин, комментируя свое высказывание о штурме вашингтонского Капитолия заявил, что ему «плевать», если его где-то заблокируют. Самым важным для него Путин назвал доверие российского народа.

Путин прокомментировал реплику ведущего о возможной негативной реакции на его слова о штурме Капитолия в США на Петербургском международном экономическом форуме.

Политик подчеркнул, что с самого начала он сказал, что не считает штурм Капитолия чем-то положительным. По словам лидера, он не давал оценок событию, а говорил его о последствиях. «Плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», — отметил Путин.

Глава государства заявил, что для него на первом месте стоит доверие народа.

В январе американцы в Вашингтоне вышли на митинг в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Они ворвались в здание Капитолия. Более 140 человек получили травмы, пятеро погибли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал абсурдными политические запреты на закупку вакцин от COVID.

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