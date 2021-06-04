Путин назвал абсурдными политические запреты на закупку вакцин от COVID

Путин назвал абсурдными политические запреты на закупку вакцин от COVID
Путин выступил на ПМЭФ. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Политически мотивированные запреты на покупку проверенных вакцин от коронавируса являются абсурдными. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

В пятницу, 4 июня, в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава РФ отметил, что такие действия выглядят как нежелание властей защищать собственных граждан от угрозы коронавируса.

Путин вновь призвал граждан России вакцинироваться от COVID-19, напомнив, что сделать прививку можно бесплатно и добровольно.

Напомним, в России за сутки коронавирус подхватили 8 947 тысяч человек. К летальному исходу болезнь привела в 377 случаях. Полностью выздоровел 8 530 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил правительству создать условия для приезда иностранцев в Россию на вакцинацию.

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