Бастрыкин выпустил из СИЗО полицейского, застрелившего нарушителя в Новосибирской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил освободить из-под стражи сотрудника дорожной полиции, застрелившего 19-летнего нарушителя.

Бастрыкин изменил арест сотрудника ГИБДД на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом 4 июня сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Инцидент случился 28 мая на трассе в Новосибирской области. Инспектор ДПС пытался задержать нарушителя Векила Абдуллаева. Когда тот пытался отбить товарища, правоохранитель случайно выстрелил ему в голову. Молодой человек скончался в больнице через двое суток. Полицейскому предъявили обвинение в превышении полномочий.

Также Бастрыкин поручил открыть еще одно уголовное дело — об оскорблении и нападении на представителя власти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стала известна причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца.