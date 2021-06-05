В Пулково в субботу нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В субботу 5 июня, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали два рейса. Причины задержек не указываются. Так, с опозданием отправился рейс HY 3716 до Самарканда. Изначально самолет авиакомпании Uzbekistan Airways должен был подняться в небо в 1:14, но вылет перенесли на 2:50. Как сообщили на сайте аэровокзала, затем с задержкой вылетел рейс LH 1439 направлением в Франкфурт-на-Майне. Планировалось, что самолет авиакомпании Lufthansa поднимется в небо в 06:30, однако рейс был задержан до 12:30.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолёт ВВС Польши подал сигнал о захвате. Самолёт Польши подал сигнал о захвате в рамках проходящих в республике учений в сфере противодействия терроризму. «Это происходит в рамках тактических учений», —заявила ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.