Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии №175 в Казани, остаются в тяжелом состоянии.

«Двое детей — ребенок с огнестрельным ранением и ребенок с ранением в нижние конечности, — у них позитивная динамика, но состояние тяжелое», – цитирует его слова ТАСС.

Он отметил, что пока дети остаются в палатах реанимации.

Напомним, утром вторника, 11 мая, в казанской школе произошла страшная трагедия. 19-летний студент колледжа вошел в школу и открыл стрельбу. Жертвами стрельбы стали девять человек — семь детей, один учитель и еще один сотрудник школы, 21 человек пострадали. По факту стрельбы заведено уголовное дело о массовом убийстве. Обвиняемый в нападении на школу Ильназ Галявиев арестован на два месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани. Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе.