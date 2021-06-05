В России начали производить препарат от ковида на основе крови переболевших

В России начали производить препарат от ковида на основе крови переболевших
В России начали производить препарат от COVID-19 на основе крови переболевших. Фото: pixabay

В России стали производить иммуноглобулин для лечения коронавируса, препарат создан на основе плазмы крови переболевших ковидом.

«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма», – рассказал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что антиковидный иммуноглобулин – это высококонцентрированный препарат, позволяющий нейтрализовать коронавирус.

С начала пандемии в России выявлено 5 108 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе. Лекарство под названием «Лейтрагин» разрабатывали исследователи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

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