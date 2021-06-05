В Петербурге ожидается жара до +28 градусов

В субботу, 5 июня, в Петербурге ожидается по-настоящему летняя погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием западной периферии антициклона. Он вновь защитит регион от нашествия дождевых туч, что позволит солнечным лучам продолжить процессы прогрева, а температура воздуха выйдет на максимум с начала лета, и окажется на 6-7° выше нормы», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +26…+28 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +24…+29 градусов. Ветер северо-восточного направления подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, в Петербурге сегодня не будет дождей, однако теплу до сих пор не удается пробиться в город. Столбик термометра едва достигнет отметки в плюс 15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре назвали причины похолодания в европейской части России. После 1 июня россияне могут уверенно переходить на летний гардероб.