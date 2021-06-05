Трое неизвестных избили прохожего в Буграх

Во Всеволожском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Инцидент произошел 30 мая у дома 11 по Воронцовскому бульвару в посёлке Бугры. В полицию обратился 23-летний молодой человек и рассказал о том, что на него напали трое неизвестных и избили. Кроме того, злоумышленники похитили у пострадавшего мобильный телефон и рюкзак, после чего с места происшествия скрылись.

По подозрению задержан 18-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Сланцевском районе удалось задержать подозреваемого в убийстве знакомого. 28-летняя женщина сообщила, что в квартире в городе Сланцы по улице Грибоедова обнаружила мужской труп.