Трое неизвестных избили прохожего в Буграх

Трое неизвестных избили прохожего в Буграх
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Всеволожском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Инцидент произошел 30 мая у дома 11 по Воронцовскому бульвару в посёлке Бугры. В полицию обратился 23-летний молодой человек и рассказал о том, что на него напали трое неизвестных и избили. Кроме того, злоумышленники похитили у пострадавшего мобильный телефон и рюкзак, после чего с места происшествия скрылись.

По подозрению задержан 18-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Сланцевском районе удалось задержать подозреваемого в убийстве знакомого. 28-летняя женщина сообщила, что в квартире в городе Сланцы по улице Грибоедова обнаружила мужской труп.

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