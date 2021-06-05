На проспекте Энтузиастов сбили подростка

Проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетнего в Красногвардейском районе Петербурга.

Дорожный инцидент произошел 4 июня у дома 43 по проспекту Энтузиастов.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 32-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry сбил переходившего проезжую часть, вне зоны пешеходного перехода, подростка 14-лет. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Выясняются все подробности произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение об аварии в 18:20. Это случилось на трассе А-120 в деревне Большие Колпаны. Как сообщили в областном управлении МЧС, на месте работала дежурная смена 43 пожарно-спасательной части Ленобласти.