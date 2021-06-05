В Петербурге зафиксировано 857 новых случая коронавируса

В Петербурге зафиксировано 857 новых случая коронавируса
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 857 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 5 июня.

В России за сутки зафиксировано 9 145 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 399 летальных исходов. При этом 8 565 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 5 117 274 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 436 летальных исхода, выздоровели 4 729 077 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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