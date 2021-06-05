Следователи устанавливают обстоятельства взрыва газа на проспекте Энтузиастов

На пятом этаже дома в Красногвардейском районе произошел взрыв газа. Инцидент произошел утром 5 июня в девятиэтажном доме №18/1 на проспекте Энтузиастов.

Пострадал один человек. Эвакуировали 40 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают. Главное следственное управление СК России по Петербургу проводит по факту взрыва доследственную проверку. В ее ходе опрашиваются свидетели, проверяются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято доследственное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все произошло примерно в 11 часов утра в доме №15 по Морской набережной в Василеостровском районе. Там разгерметизировался газовый баллон, предназначенный для туристической горелки объемом 300 мл.