От коронавируса скончались 43 петербуржца за сутки

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 43 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, побороть болезнь за последние 24 часа удалось 897 пациентам.

Положительный тест на выявление новой болезни сдал 861 горожанин. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 936 человек. Третье место у Подмосковья — 773 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что небольшой риск заболевания после вакцинации от COVID-19 существует. Однако на данный момент — это менее 0,8%.