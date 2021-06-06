Спасатели тушат пожар в нежилом здании на Большой Пушкарской

Спасатели тушат пожар в нежилом здании на Большой Пушкарской
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 6 июня, в Петроградском районе на Большой Пушкарской, 6 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 12:24. Пожар произошел в четырехэтажном нежилом доме на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 26 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 5 июня, произошел пожар, в результате которого чуть не погибли трое. Известно, что инцидент произошел в одной из комнат коммунальной квартиры.

Петроградский район пожар ппроисшествие


 

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