Небо над Женевой закроют во время встречи Путина и Байдена

Небо над Женевой закроют во время встречи Путина и Байдена
Владимир Путин Фото: сайт Кремля

Небо над Женевой закроют на время саммита России и США. Кроме того, в городе будут перекрыты некоторые улицы, сообщают швейцарские СМИ.

Отмечается, что этот процесс «хорошо отлажен», так как подобные ограничения принимаются и во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня.

Переговоры состоятся в Женеве – прочие подробности не разглашаются. Напоминаем, что Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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