«Где-то расстроился Илон Маск». На площади Восстания подбили Tesla

«Где-то расстроился Илон Маск». На площади Восстания подбили Tesla
Tesla подбили. Фото: кадр видео "Дорожный инспектор"

В центре Петербурга в аварию попал электромобиль Tesla.

Дорожный инцидент произошел в ночь на 6 июня на площади Восстания. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

«Где-то расстроился Илон Маск. Подбили Теслу», — пишет автор поста.

По словам очевидцев, столкнулись Tesla автомобиль частного охранного предприятия. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины встали посреди дороги.

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