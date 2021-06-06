«Где-то расстроился Илон Маск». На площади Восстания подбили Tesla

В центре Петербурга в аварию попал электромобиль Tesla.

Дорожный инцидент произошел в ночь на 6 июня на площади Восстания. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

«Где-то расстроился Илон Маск. Подбили Теслу», — пишет автор поста.

По словам очевидцев, столкнулись Tesla автомобиль частного охранного предприятия. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины встали посреди дороги.