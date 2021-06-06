В Петербурге для купания одобрили 15 пляжей

14 из них находятся в Курортном районе.

В Санкт-Петербурге обнаружили 15 пляжей пригодных для купания. Об этом сообщает замглавы Центра ГИМС МЧС России по городу Дмитрий Ермаченков.

14 пляжей, на которых можно загорать и купаться, в Курортном районе и еще один – в Кронштадтском. Известно, что всего для таких целей рассматривалось 26 локаций, но далеко не все из них подошли для отдыха.

Напоминаем, что с 1 июня в городе стартовал пляжный сезон. За безопасностью горожан следят спасатели, а также был составлен график проведения профилактических рейдов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалисты привели в порядок Липовский пляж. Уборка на пляже состоялась в рамках Дня окружающей среды. Это место, расположенное на берегу Финского залива, является довольно популярным среди местных.