Специалисты привели в порядок Липовский пляж

Роспотребнадзор отметил 11 водоёмов и пять пляжей Ленобласти. Фото: Рixabay
Пляж прибрали в преддверии купального сезона. Фото: Рixabay

Пляж является одним из самых популярных мест для отдыха среди местных жителей.

Сотрудники Госэконадзора привели в порядок Липовский пляж в Ленинградской области. Они отметили, что на этот раз нашли меньше мусора, чем обычно – это значит, что отдыхающие стали чаще задумываться об экологии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уборка на пляже состоялась в рамках Дня окружающей среды. Это место, расположенное на берегу Финского залива, является довольно популярным среди местных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 15 пляжей одобрили для отдыха. Так один разрешенный пляж находится в Кронштадтском районе, другие 14 — в Курортном.

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