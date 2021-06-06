Disney планирует снять продолжение «Круэллы»

Первая часть так понравилась зрителям, что создатели задумались о сиквеле.

В России 3 июня вышел фильм «Круэлла», который уже завоевал любовь зрителей во всем мире. После этого в компании Disney задумались о том, чтобы снять продолжение.

Известно, что над картиной будут снова работать режиссер Крейг Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара. Актриса Эмма Стоун пока не прояснила, сможет ли она принять участие в съемках. Если она откажется, то на роль, вероятно, возьмут Мэрил Стрип. Прочие подробности о второй части фильма пока не разглашаются – они вряд ли известны даже самим создателям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Netflix выкупил фильм Собчак с интервью со скопинским маньяком. Телеведущая не стала раскрывать никаких подробностей.