Disney планирует снять продолжение «Круэллы»

Disney планирует снять продолжение «Круэллы»
Фильи "Круэлла". Фото: скрин трейлера фильма "Круэлла"

Первая часть так понравилась зрителям, что создатели задумались о сиквеле.

В России 3 июня вышел фильм «Круэлла», который уже завоевал любовь зрителей во всем мире. После этого в компании Disney задумались о том, чтобы снять продолжение.

Известно, что над картиной будут снова работать режиссер Крейг Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара. Актриса Эмма Стоун пока не прояснила, сможет ли она принять участие в съемках. Если она откажется, то на роль, вероятно, возьмут Мэрил Стрип. Прочие подробности о второй части фильма пока не разглашаются – они вряд ли известны даже самим создателям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Netflix выкупил фильм Собчак с интервью со скопинским маньяком. Телеведущая не стала раскрывать никаких подробностей.

Disney круэлла фильм


 

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