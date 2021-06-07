В Словакии 7 июня стартует вакцинации «Спутником V»

В Словакии 7 июня стартует вакцинации «Спутником V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцинацию будут проводить поэтапно – доступ препарату сначала получать жители севера.

В Словакии сегодня, 7 июня, стартует вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Сначала доступ к прививке получат жители севера страны – Братиславского и Жилинского краев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в национальном министерстве здравоохранения.

«Вакцинация «Спутником V» начнется в Словакии 7 июня и будет проходить поэтапно»,

— отметили в Минздраве.

Там добавили, что с каждым днем возможность привиться будет появляться у большего количества людей. Известно, что с 1 июня в Словакии была начата онлайн-регистрация всех желающих пройти вакцинацию – записаться могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.

"Спутник V" вакцинация Словакия


 

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