Эксперт объяснил, как избавиться от назойливой телефонной рекламы

Эксперт объяснил, как избавиться от назойливой телефонной рекламы
От назойливой рекламы вполне реально избавиться. Фото: Pixabay

В некоторых ситуациях можно даже обратиться в ФАС.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как избавиться от назойливой телефонной рекламы. Об этом пишет «Прайм».

Эксперт отметил, что реклама – довольно часто встречающаяся проблема, которая отвлекает и мешает нормально заниматься делами. Чтобы нежелательные звонки перестали поступать, можно поднять трубку и попросить отписать от рассылки. В том случае, если компания оказывается слишком настойчивой, можно смело жаловаться в ФАС.

Также эксперт посоветовал проверять всплывающие сообщения от приложений и убирать ненужные настройки. Это поможет избавиться от рекламы и уберечь личные данные.

В борьбе с рекламой помогают и специальные приложения, но, скачивая их, нужно убедиться, в них нет вирусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мае Смольный поручил демонтировать почти 2 тысячи незаконных рекламных конструкций.

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