В мае Смольный поручил демонтировать почти 2 тысячи незаконных рекламных конструкций

В мае Смольный поручил демонтировать почти 2 тысячи незаконных рекламных конструкций
Рекламные щиты в Петерурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За май петербургский комитет по печати выдал 1403 разрешения и 869 отказов на установку или перемещения объектов для размещения информации.

Благодаря обращениям в мае ведомство вынесло 1959 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций и объектов для размещения рекламы.

За месяц Смольный демонтировал 1276 конструкций и объектов с истекшими сроками добровольного исполнения. Материалы по всем нарушениям передали полиции, чтобы привлечь владельцев рекламы к административной ответственности.

Владельцам объектов присудили штрафов на общую сумму 22,4 млн рублей. Всего за май взыскали 16,6 млн рублей штрафов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Апраксином дворе демонтируют более 10 незаконных прилавков.

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