На Апраксином дворе демонтируют более 10 незаконных прилавков

На Апраксином дворе демонтируют более 10 незаконных прилавков
На Апраксином дворе разобрали несколько павильонов. Фото: ККИ

На рынке без согласования использовалось около 1,5 тысяч квадратных метров.

В Санкт-Петербурге на Апраксин двор сегодня, 18 мая, нагрянули сотрудники комитета по контролю за имуществом города и сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили, что более 1,5 тысяч квадратных метров рынка используются незаконно – на них расположены павильоны, установленные предпринимателями самовольно и без согласования с властями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что ликвидации подлежат как минимум десять прилавков. Специалисты добавляют, что некоторые предприниматели осуществили несогласованную перепланировку здания на Садовой улице. Несмотря на то, что ведомство неоднократно указывало бизнесменам на те или иные ошибки, многие претензии так и не были услышаны.

Сотрудники ККИ занимались демонтажем незаконных павильонов. Фото: ККИ
Сотрудники ККИ занимались демонтажем незаконных павильонов. Фото: ККИ
Сотрудники ККИ занимались демонтажем незаконных павильонов. Фото: ККИ
Сотрудники ККИ занимались демонтажем незаконных павильонов. Фото: ККИ
Сотрудники ККИ занимались демонтажем незаконных павильонов. Фото: ККИ
Сотрудники ККИ занимались демонтажем незаконных павильонов. Фото: ККИ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе инспекторы ККИ демонтировали две незаконных торговых точки.

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