Гидрометцентр спрогнозировал июньские заморозки в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в ближайшие несколько дней заморозки придут на территорию четырех российских регионов: в Архангельскую область, Хакасию, Иркутскую область и Тыву.

Как сообщает РИА Новости, отрицательные температуры придут на северо-восток Европейской части страны, север Архангельской области. Синоптики прогнозируют, что там похолодает до -2 градусов.

Аналогичная погода ждет жителей Хакасии, Иркутской области и Тывы: ночью столбики термометров покажут до -2…-3 градусов. Вильфанд заявил, что это необычная для июня ситуация, но «такое бывает».

По словам метеоролога, температура снизится из-за антициклона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с понедельника ухудшится погода.