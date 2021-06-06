В Петербурге с понедельника ухудшится погода

Горожанам нужно быть готовыми к кратковременным дождям.

В Санкт-Петербурге с понедельника, 7 июня, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Известно, что погода будет неблагоприятной. В город придут дожди, так что петербуржцам и туристам стоит взять с собой зонты. Несмотря на осадки, жаркая погода в Северной столице задержится, а атмосферное давление в течение дня вряд ли изменится сильно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 7 июня ожидается до +27 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +25…+27 градусов.