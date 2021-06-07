Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 854 человека

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 854 человека.

Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 445 581 местный житель. Сейчас в городе насчитывается 18 250 активных больных. При этом 412 711 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 889 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 88 новых случаев заражения.

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