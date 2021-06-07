Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 854 человека

Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели 854 человека
В Петербурге люди продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 854 человека.

Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 445 581 местный житель. Сейчас в городе насчитывается 18 250 активных больных. При этом 412 711 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 889 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 88 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Мерседес» и Porsche, 333 пакетика с порошком и больше 2 кг ...
Смольный: 2,7 тыс. частных домов планируют газифицировать до 2023 года
Передвижные комплексы в Петербурге за месяц сняли 100 тыс. нарушений ПДД
Плохая погода или равнодушие чиновников: почему в Петербурге разрушаются ...
В Петербурге арест машины вынудил петербуржца погасить алиментную задолженность
Почти 16 тысяч петербургских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по математике ...
Пожары, наезды на детей и пенсионеров, заторы на дорогах: нашествие ...
В Китае оценили слова Путина о главной проблеме империй