В Ленобласти стало известно о 88 новых случаях коронавируса

В Ленинградской области зафиксировано еще 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявлено 45 875 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 993 пациента, включая 71 за последние сутки. Кроме того, сегодня стало известно о 10 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 1515.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Третье место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.