В России могут ограничить перевозки на заграничные курорты

Ростуризм пригрозил авиакомпаниям аннулировать допуск на выполнение грузопассажирских рейсов, которые перевозят группы туристов в страны, с которыми закрыты границы.

Как сообщает «Коммерсант», в случае отмены рейсов ответственность перед организованными туристами ляжет на операторов. Если туроператоры будут продавать поездки в закрытые для туристов страны, то это может обернуться для них ограничительными мерами.

В ведомстве отмечают, туристам разрешено оформлять билеты на грузопассажирские рейсы только в случае, если есть решение оперштаба и разрешение авиавластей зарубежных стран.

Сейчас авиасообщение восстановлено с 43 странами. Туристы могут вылететь в них как грузопассажирским, так и обычным рейсом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.