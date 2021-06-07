Легковушка не нашла поворот на Российском проспекте: авто въехало в габион и осталось на газоне

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль остался стоять на газоне.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в Невском районе Северной столицы утром 7 июня на Российском проспекте автомобиль не смог зайти в поворот.
Машина въехала в габион и осталась стоять на траве.
К месту происшествия уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они оформляют ДТП.
В данный момент о наличии пострадавших в результате аварии информации нет.
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