Легковушка не нашла поворот на Российском проспекте: авто въехало в габион и осталось на газоне

Легковушка не нашла поворот на Российском проспекте: авто въехало в габион и осталось на газоне
На Российской улице авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль остался стоять на газоне.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в Невском районе Северной столицы утром 7 июня на Российском проспекте автомобиль не смог зайти в поворот.

Машина въехала в габион и осталась стоять на траве.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они оформляют ДТП.

В данный момент о наличии пострадавших в результате аварии информации нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после смертельного ДТП в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что иномарки устроили ДТП на пустом перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка.

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