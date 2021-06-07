Десятимесячный ребенок в Кировском районе облил себя кипятком из чайника

Десятимесячный ребенок в Кировском районе облил себя кипятком из чайника
Мальчик в Кировском районе опрокинул на себя чайник с кипятком. Фото: pixabay

В Петербурге в Кировском районе города ребенка пришлось срочно госпитализировать после того, как он облил себя кипятком из чайника.

Как стало известно Gazeta.SPb 6 июня утром с Огородного переулка был доставлен в медицинское учреждение десятимесячный мальчик — гражданин Республики Узбекистан.

Ребенку диагностировали термический ожог лица, шеи, груди, живота, а также рук и ног. Его отправили в больницу в тяжёлом состоянии.

Оказалось, что ребенок дома, по недосмотру родителей, опрокинул на себя чайник с кипятком.

Мать и отец мальчика — граждане Узбекистана. Они оба не работают. Кроме того, мама ребенка находится на территории Российской Федерации без регистрации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маленькие девочки и мужчина пострадали в пожаре в Лесково.

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