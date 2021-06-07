Народный артист России Валерий Лонской умер в возрасте 80 лет

Народный артист России Валерий Лонской умер в возрасте 80 лет
Кинорежиссер Валерий Лонской умер. Фото: pixabay.com

На 81 году жизни скончался Народный артист России Валерий Лонской.

6 июня от последствия коронавируса ушел из жизни Народный артист РФ и кинорежиссер Валерий Лонской. Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Мужчина очень тепло отзывается о Валерии Лонском.

«Его любили друзья и особенно актёры, с которыми он работал — Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко… Светлая память… » — пишется в сообщении.

Известно, что Лонской умер в больнице в Коммунарке. А его вдова Надежда сейчас находится в реанимации.

Напомним, что Валерий Лонской был кинорежиссером, сценаристом и писателем.

Он закончил режиссерский факультет ВГИКа. Деятель кино снимал сюжеты для «Ералаша», а также был руководителем режиссерской мастерской во ВГИКе.

Одними из самых известных его работ, в которых он был в качестве постановщика, были такие кинофильмы, как «Приезжая», «Белый ворон», «Вынос тела».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер вице-адмирал Юрий-Сухачев, который расследовал гибель «Курска».

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