Актриса Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов развелись

Актриса Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов развелись
Дарья Мельникова развелась с мужем Артуром Смольяниновым. Фото: скрин шоу "Вечерний Ургант"

В разговоре с FAMETIME.TV российская актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени в сериале «Папины дочки», рассказала, что они с ее мужем Артуром Смольяниновым развелись.

Отмечается, что этот брак никогда не был связан со скандальными историями или плохими слухами. Пара поженилась в 2013 году и сейчас у них двое сыновей. Поэтому поклонники были в шоке после вести о разводе.

Однако о причинах расторжения брака звезды решили не распространятся. Актриса только рассказала о самом факте развода, о подробностях же решила умолчать. Мельникова добавила, что так сложились обстоятельства.

Известно, что фанаты кинулись выражать свои сочувствия. Пользователям было очень жалко, что семья распалась. В числе предположений, почему же пара разошлась: сложный характер Смольянинова, разница в возрасте между супругами, а также вредные привычки мужчины.

Отмечается, что сам Артур Смольянинов данную тему пока никак не комментировал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ким Кардашьян со слезами рассказала о причинах развода с Канье Уэстом.

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