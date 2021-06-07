За что юрист с ПМЭФ-2021 хочет засудить Собчак на 50 млн рублей

За что юрист с ПМЭФ-2021 хочет засудить Собчак на 50 млн рублей
Эля Троицкая. Фото: www.instagram.com/eliatroitskaia

Петербургский международный экономический форум завершился, но говорить в СМИ о нем еще будут. И не только из-за десятков соглашений на триллионы рублей, которые были заключены в рамках ПМЭФ. Разговоры о деньгах теперь продолжатся в суде – иск на 50 млн рублей к Ксении Собчак подала руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая.

Об иске стало известно в понедельник, 7 июня. В своем Instagram она обвинила телеведущую в попытке устроить «провокацию красивых женщин», запустив рубрику «Форумчаночка».

Ксения Собчак. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Отметим, что Ксения Собчак выкладывала в Telegram-канал полные видео, а для YouTube-канала смонтировала видео из отрывков и создала отдельный сюжет про «охотниц за ВИПами».

В Telegram-канал опубликовано видео, из которого становится понятно, что Собчак подошла к Троицкой во время форума. Телеведущая назвала Троицкую красивой и спросила, «на какую панель» та пришла.

«Не нужно, пожалуйста, всех оценивать только по внешности», — говорит Троицкая на видео Собчак. В ответ та поясняет, что говорит о дискуссионных панелях.

Ксения Собчак. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

«Человек, который более 10 лет вел проект дом 2 конечно же знает, что грязь, сплетни и неадекват притягивают больше всего. Именно этим Ксения Анатольевна и занималась на форуме, провоцируя красивых женщин…Провокация по отношению ко мне у неё не вышла, а вот те материалы, которые она выпустила в социальные сети, нарушают Российское законодательство, а как вы знаете я люблю сложные дела и с успехом берусь за них», — прокомментировала историю Троицкая у себя в Instagram (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред).

Троицкая на видео Ксении Собчак. Фото: скриншот видео

Собчак уже отреагировала на новости об иске в своем Telegram-канале.

«Мысли, которые у вас появляются при анализе моей работы или заявлений, исключительно ваши, не мои. Кто о чем подумал, у того то и болит, что называется… Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями», — написала Собчак.

Телеведущая также усомнилась в том, что у такой «инициативы» есть судебная перспектива.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Netflix выкупил фильм Собчак с интервью со скопинским маньяком.

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