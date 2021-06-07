В Петербурге станет немного прохладнее

Сегодня в Петербурге ожидается +26 градусов, без дождя, ветер умеренный. Ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь. Ночью +12 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за последние года, 7 июня в Северной столице чаще всего бывает паcмурно, от +8 до +22 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Самое холодное 7 июня было в Петербурге в 1962 году, всего +2 градуса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти сегодня ожидаются ливни, грозы и град. С сегодняшнего дня может резко ухудшиться погода в Ленинградской области. Ожидаются дожди. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Ведомство предупреждает о возможном шторме на юге области. Также жителей ждут ливневые дожди, грозы и даже град.