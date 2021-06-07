В Ленобласти ожидаются ливни, грозы и град

В Ленобласти ожидаются ливни, грозы и град
Ведомство предупреждает о возможном шторме на юге области. Фото: «Кингисепп | KNG» / «ВКонтакте»

С сегодняшнего дня может резко ухудшиться погода в Ленинградской области. Ожидаются дожди.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Ведомство предупреждает о возможном шторме на юге области. Также жителей ждут ливневые дожди, грозы и даже град.

Сотрудники МЧС рекомендует оставаться дома, отложить поездки на машине и не приближаться к большой воде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург пришло настоящее лето. Условия погоды в Северной столице продолжит формировать обширный антициклон, накрывший всю северную половину Европейской России. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Облаков в небе будет немного, и вновь обойдётся без дождей, а температурный фон ещё немного подрастёт», — рассказал синоптик. Днём в городе столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

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