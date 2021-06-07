Испания принимает вакцинированных туристов

Для въезда в страну нужно предъявить подтверждение того, что последняя доза была получена не менее чем за 14 дней до текущей даты. Фото: unsplash

Для въезда в страну нужно предъявить подтверждение того, что последняя доза была получена не менее чем за 14 дней до текущей даты. Фото: unsplash

Испания с понедельника, 7 июня, начала принимать туристов из всех стран, которые прошли необходимые этапы вакцинации от COVID-19. Но путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну все равно не смогут.

Так, принимаются только вакцины одобренные Всемирной организацией здоровья и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Как сообщили «РИА Новости», речь идет о вакцинах Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac.

Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга готовы к приему прививочных туристов из других стран. Организационные вопросы такого проекта туризма в России готово взять на себя Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма