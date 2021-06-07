Пять машин устроили ДТП на внутренней стороне КАД

Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На внутренней стороне КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смоли поделить пять автомобилей.

Авария случилась в понедельник, 7 июня. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«В районе г. Мурино. Раскиданы 5 машин. Служб нет», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства заняли одну из полос движения, некоторые из них прижались к обочине. У одной из машин сильно помят багажник, другие повреждения не зафиксированы.

Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамвай сошел с рельсов и задел три авто на Обуховской Обороны. На участке собралась крупная пробка.