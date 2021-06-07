Трамвай сошел с рельсов и задел три авто на Обуховской Обороны

Трамвай сошел с рельс. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Трамвай сошел с рельс. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием нескольких легковушек и трамвая. В результате столкновения общественный транспорт сошел с рельс.

Дорожный инцидент случился сегодня вечером, 7 июня, около дома №38 на проспекте Обуховской Обороны. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, трамвай сошел со стрелки и задел три легковушки. В результате на магистрали образовалась внушительная пробка. На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ДТП собрало затор больше километра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль врезался в ехавший перед ним трамвай в Петербурге. К месту происшествия прибыла скорая помощь.