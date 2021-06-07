Автомобиль врезался в ехавший перед ним трамвай в Петербурге

Автомобиль врезался в ехавший перед ним трамвай в Петербурге
Проезжавшая мимо скорая помощь остановилась помочь им. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП случилось сегодня по Заневскому проспекту, 9. Автомобиль, двигаясь к метро «Новочеркасская» врезался сзади в проезжающий перед ним трамвай. После столкновения машина выруливала обратно и остановилась поперек него.

У Mitsubishi повредилась передняя часть и колесо. Проезжавшая мимо скорая помощь остановилась помочь им, сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Врачи забрали водителя автомобиля. Всего запись с видео посмотрели 33 тысячи человек. Видео прокомментировали 28 раз. «Трамвай даже ничего не почувствовал)», — написал один из пользователей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник «Диво острова» получил травму, неосторожно обращаясь с аттракционом. Многие веселые карусели представляют собой серьезную опасность для жизни и здоровья, о чем свидетельствуют события последних дней.

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