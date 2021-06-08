В Петербурге тесты на ковид-19 сдали более 19 тысяч человек

В Петербурге тесты на ковид-19 сдали более 19 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошел 19 117 человек.

Об этом стало известно во вторник, 8 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 20 641 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут отправиться на отдых в Азербайджан. Границы откроют с 10 июня.

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