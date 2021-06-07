Азербайджан откроет границы для переболевших и привитых туристов с 10 июня

Потребуется справка о перенесенном коронавирусе или вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Потребуется справка о перенесенном коронавирусе или вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут отправиться на отдых в Азербайджан. Границы откроют с 10 июня.

Для пересечения границы путешественникам потребуется справка о перенесенном COVID-19 или вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России, ПЦР-тест должен быть сделан не позднее 72 часов до полета. Наличие такой справки требуется и для несовершеннолетних путешественников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристические поездки в страны, с которыми Россия не возобновила регулярное авиасообщение, сопряжены с рисками. Речь идет о грузопассажирских перевозках между странами, с которыми регулярное авиасообщение официально не восстановлено.