В Петербурге зафиксировали еще 846 новых случаев заболевания коронавирусом

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 846 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 9 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 446 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 817 человек. Третье место у Подмосковья — 776 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Также gazeta.spb.ru. сообщала, что кабинет министров России объявил о начале проработки поручения российского лидера Владимира Путина по вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев от COVID-19.