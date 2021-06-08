Центр детского творчества «Охта» в Петербурге переедет в новое здание

В Петербурге в Красногвардейском районе Центр детского и юношеского технического творчества «Охта» поменяет месторасположение и переедет в новое здание по проспекту Энергетиков.

Место под строительство нового здания ЦДЮТ «Охта» выделен инвестору в Красногвардейском районе Северной столицы. Данное решение приняли на совещании градоначальника Петербурга Александра Беглова и членов городского правительства.

Известно, что площадь участка, который выделили под Центр образовывает 4881 квадратных метров. Так, на проспекте Энергетиков создадут четырехэтажное здание площадью 5000 квадратных метров, где будут располагаться учебный блок, помещения для занятий спортом и танцами, тир, административно-технические помещения.

На данный момент два корпуса ЦДЮТ «Охта» посещают более трех тысяч детей и подростков. Учреждение использует более 80 развивающих программ.

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