В Петербурге во вторник обещают тепло до +24 градусов

Во вторник в Петербурге обещают солнце. Фото: Рixabay

Во вторник в Петербурге обещают солнце. Фото: Рixabay

Во вторник в Северной столице будет тепло. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимется до +24 градусов.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

По данным синоптика, 8 июня над городом вновь будет царить северная периферия циклона. В городе на Неве ждут переменной облачности, однако это не сулит осадков. Хотя короткие дожди, если и пройдут, то только на юге области.

Сегодня столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов. В Ленобласти температурный разброс немного больше: от +21 до +26 градусов.

Ветер подует северо-восточный, он разгонится до 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с понедельника ухудшится погода.