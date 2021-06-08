Водитель «Жигулей» подрезал скорую помощь на Обводном канале

Водитель &#171;Жигулей&#187; подрезал скорую помощь на Обводном канале
Водитель "Жигулей" не уступил дорогу скорой. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Накануне вечером, 7 июня, на дороге в центре Петербурга заметили отечественную машину, которая нарушила ПДД. Водитель не пропустил скорую.

Об этом сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Водитель «Жигулей» ехал с машиной скорой помощи в одном направлении на Обводном канале. Он намеренно подрезал скорую, перестраиваясь в крайний левый ряд.

Сразу после крайне опасного маневра автомобилист ушел на поворот, чем создал аварийную ситуацию. Водителю служебной машины пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный таксист прокатил мужчину на капоте и врезался в столб на Пулковской. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, таксист отказался от медосвидетельствования.

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