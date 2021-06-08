Водитель «Жигулей» подрезал скорую помощь на Обводном канале

Водитель "Жигулей" не уступил дорогу скорой. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Водитель "Жигулей" не уступил дорогу скорой. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Накануне вечером, 7 июня, на дороге в центре Петербурга заметили отечественную машину, которая нарушила ПДД. Водитель не пропустил скорую.

Об этом сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Водитель «Жигулей» ехал с машиной скорой помощи в одном направлении на Обводном канале. Он намеренно подрезал скорую, перестраиваясь в крайний левый ряд.

Сразу после крайне опасного маневра автомобилист ушел на поворот, чем создал аварийную ситуацию. Водителю служебной машины пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать ДТП.

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