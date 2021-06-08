Адвокат оценил шансы юриста с ПМЭФ отсудить у Собчак 50 млн рублей

Юристу с ПМЭФ-2021 Эльнаре Троицкой, которая хочет засудить блогера и телеведущую Ксению Собчак, похоже, не стоит рассчитывать на то, что суд удовлетворит ее иск на 50 млн рублей.

Перспективы дела в разговоре с Gazeta.SPb оценил адвокат Владислав Галушко.

«Сам по себе иск о взыскании морального вреда удовлетворим, если сторона докажет обоснованность своих требований. Вопрос — в сумме. Заявленная сумма достаточно высокая. Если исходить из практики удовлетворения исков о возмещении морального вреда, стоит отметить, что у нас в стране выплачиваются гораздо меньшие суммы», — заметил адвокат.

Как уточнил Владислав Галушко, меньшие суммы выплачиваются по искам даже о возмещении морального вреда в случае причинения вреда жизни и здоровью. Здесь речь может идти о сотнях тысяч рублей, максимум о миллионе – двух.

Впрочем, осмелимся предположить, что Эльнара Троицкая как юрист знает об этом.

Как писала ранее Gazeta.SPb, Эльнару Троицкую возмутила публикация в социальных сетях и YouTube-канале Ксении Собчак фрагмента видео с ее участием.

Собчак подошла к Троицкой во время Петербургского международного экономического форума. Телеведущая назвала Троицкую красивой и спросила, «какую панель» та намерена посетить. На видео в Telegram-канале Собчак поясняет, что имеет в виду дискуссионную панель. Юрист, тем не менее, сочла вопрос двусмысленным.

«Ранее @xenia_sobchak ввела в своих официальных соцсетях рубрику, которая посвящена «девушкам легкого поведения» и «экскортницам» на Петербургском международном экономическом форуме», — пояснила Троицкая на своей странице в Instagram.

По ее мнению, публикация видеозаписи с ее участием выставило ее на ПМЭФ «в нелицеприятном свете – в качестве проститутки». Иск к Собчак она подала накануне, 7 июня.