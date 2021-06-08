Мужчина на «Ауди» вооружился баллончиком и ножом: в Невском районе водитель яро доказывал свою правоту на дороге

Мужчина на &#171;Ауди&#187; вооружился баллончиком и ножом: в Невском районе водитель яро доказывал свою правоту на дороге
Водитель в Невском районе напал на автолюбителя. В руках у него был нож и баллончик. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Невском районе города между двумя водителями произошел неприятный инцидент, в результате которого одному автолюбителю брызнули в лицо из баллончика и угрожали ножом.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 8 июня в Невском районе На проспекте Большевиков два водителя не поделили дорогу.

Так, мужчина на «Ауди», в борьбе за свою правоту, в возникшем на дороге конфликте, достал нож и баллончик.

Автолюбитель вооружившись двумя предметами, остановил машину, вышел из нее и не стал закрывать дверь. Затем он направился к автомобилю второго участника. Нападавший несколько раз ударил оппонента, пока тот сидел в машине, а затем распылил веществом из баллончика в лицо мужчины.

При этом, водитель «Ауди» на протяжении всего конфликта не расставался со своим ножом, однако в ход его не пустил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина пришел в гости к женщине после чего оба с ножевыми ранениями разъехались по больницам.

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