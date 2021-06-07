Мужчина пришел в гости к женщине: оба с ножевыми ранениями разъехались по больницам

Мужчина пришел в гости к женщине: оба с ножевыми ранениями разъехались по больницам
Мужчину и женщину госпитализировали с ножевыми ранениями из Фрунзенского района Петербурга. Фото: pixabay.com

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошел конфликт между мужчиной и женщиной, в результате которого они друг другу нанесли ножевые ранения.

Как стало известно Gazeta.SPb, 4 июня около 22:30 в квартире по улице Белградской, дома 26 поступило сообщение о ножевом ранении.

Прибывшие оперативники установили, что в данной квартире находятся двое. 43-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Оба не работают и решили собраться в квартире у женщины, чтобы распивать спиртные напитки.

В результате посиделок обоих пришлось госпитализировать. У мужчины диагностировано проникающие колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости. А у женщины колото-резаные повреждения брюшной полости.

Владелец квартиры рассказал, что пострадавший мужчина находился в гостях у женщины. Между ними произошла ссора, в результате чего они нанесли друг другу ножевые ранения.

Правоохранители изъяли с места происшествия два ножа, следы пальцев рук, биоматериалы и футболку.

Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое в коммунальной квартире на Боровой задержаны: после ножевого кровью истекал 45-летний сосед.

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